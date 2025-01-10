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منخفض جوي ضعيف...

حال الطقس
2025-01-10 | 01:30
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منخفض جوي ضعيف...
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منخفض جوي ضعيف...

ما زال لبنان تحت تأثير طقس مستقر ولغاية مساء اليوم مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، منخفض جوي يؤثر على لبنان ليلاً وبفعالية ضعيفة ويستمر غدا فيما لا عواصف قوية قريباً.

وفي تفاصيل طقس اليوم :

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ١ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس يتحول غائم جزئيا ليلا مع احتمال امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر
- الرياح :  متقلية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: غائم جزئيا وغير مستقر مع امطار محلية خفيفة وثلوج على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاحد : غائم جزئيا ومتقلب مع احتمال خفيف لامطار محلية خفيفة والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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