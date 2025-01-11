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منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى الغد... والاستقرار يعود ويستمر حتى هذا التاريخ

حال الطقس
2025-01-11 | 01:46
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منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى الغد... والاستقرار يعود ويستمر حتى هذا التاريخ
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منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى الغد... والاستقرار يعود ويستمر حتى هذا التاريخ

يؤثر منخفض جوي على لبنان اليوم وبفعالية ضعيفة لينكفئ غدا الاحد ويعود الاستقرار لغاية منتصف الشهر الحالي مع ارتفاع الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم :

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : غائم جزئيا وغير مستقر مع امطار محلية خفيفة وثلوج على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي
- الرياح :  جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa    
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠
    
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:    

الاحد: غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لبعض الرذاذ والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاثنين: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١٢ و ٢١ ساحلا وبين ٣ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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