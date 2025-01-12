مرتفع جويّ يؤدّي إلى استقرار جويّ في لبنان

يتسبب مرتفع جويّ باستقرار جويّ في لبنان (باستثناء بعض التقلبات الجوية بعد ظهر اليوم).



ويستمر الاستقرار لعدة أيّام مع ارتفاع درجات الحرارة.



وما من عواصف قوية مرتقبة قريبًا.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٦ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيًا مع احتمال خفيف لتساقط رذاذ او امطار محلية خفيفة

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين:

مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الثلاثاء:

مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٦ بقاعًا وبين ٨ و ١٤ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

