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o
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إستقرار جوي ولا عواصف مرتقبة... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-01-14 | 00:19
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إستقرار جوي ولا عواصف مرتقبة... هذه تفاصيل الطقس
يؤثر مرتفع جوي على شمال إفريقيا وصولًا الى شرق المتوسط يؤدي الى انقطاع الامطار واستقرار جوي في لبنان يستمر لعدة ايام مع ارتفاع الحرارة، وما من عواصف قوية مرتقبة قريبًا.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٣ ساحلًا وبين ٤ و١٦ بقاعًا وبين ٨ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: قليل السحب
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٨٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٢ ساحلًا وبين ٤ و١٦ بقاعًا وبين ٩ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
الخميس: مستقر نسبيًا قليل السحب الى غائم جزئيًا مع احتمال خفيف لبعض دخات المطر شمالًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ ساحلًا وبين ٤ و١٥ بقاعًا وبين ٨ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
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