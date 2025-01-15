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o
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o
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o
متن
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لا عواصف قوية مرتقبة... إليكم حال الطقس في لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-01-15 | 01:22
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لا عواصف قوية مرتقبة... إليكم حال الطقس في لبنان
يؤثر مرتفع جوي على شمال أفريقيا وصولا الى شرق المتوسط ويؤدي الى انقطاع الأمطار.
ويشهد لبنان استقرارا جويا يستمر لأيام عدة، ويخرق هذا الإستقرار تقلبات جوية ضعيفة بين اليوم وغدا، وما من عواصف قوية مرتقبة قريباً.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س وتنشط في الداخل
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس:
الطقس متقلب قليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر الخفيف. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الجمعة:
الطقس مستقر نسبيا وقليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر أو الرذاذ. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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حال الطقس
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عواصف
الحرارة
إستقرار جوي ولا عواصف مرتقبة... هذه تفاصيل الطقس
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