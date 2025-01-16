استقرار جويّ تخرقه تقلّبات ضعيفة...

يستمرّ المرتفع الجويّ الذي يؤثّر على شمال أفريقيا بالتأثير على شرق المتوسط ولبنان ويؤدّي الى انقطاع الامطار واستقرار جوي، ويستمرّ الاستقرار لايام عدّة، حيث يُخرق بتقلبات جوية ضعيفة بين اليوم والغد نتيجة تدفق رياح باردة ورطبة من فرق تركيا.



اليكم طقس اليوم والايام المقبلة:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئيا مع احتمال لبعض زخات المطر الخفيف والمحلي وزخات ثلجية خفيف على ٢٠٠٠متر

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل وجبلاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٥ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



الجمعة : مستقر نسبيا قليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر او الرذاذ والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



السبت : مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س