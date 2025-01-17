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استقرار جوي ولا أمطار

حال الطقس
2025-01-17 | 01:21
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استقرار جوي ولا أمطار
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استقرار جوي ولا أمطار

يؤثر مرتفع جوي على شمال أفريقيا وصولا الى شرق المتوسط على لبنان ويؤدي الى انقطاع الامطار واستقرار جوي في لبنان.

يستمر الاستقرار لغاية ٢٢ من الشهر الحالي يخرقه تقلبات جوية ضعيفة نتيجة تدفق رياح باردة ورطبة من فوق تركيا. وتعود الامطار بشكل خجول في ٢٣ الشهر.

تفاصيل طقس اليوم :
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : غائم جزئيا مع احتمال لبعض الرذاذ المحلي وزخات ثلجية خفيف على ٢٠٠٠متر
- الرياح :  شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢٥ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاحد: مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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حال الطقس

أمطار

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