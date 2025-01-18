استقرار جوي في لبنان يستمر لغاية ٢٢ من الشهر

يؤثر مرتفع جويّ على شمال شرق أفريقيا وصولًا الى شرق المتوسط.



ويؤدي الى انقطاع الامطار واستقرار جوي في لبنان يستمر لغاية ٢٢ من الشهر الحالي.



ويعود تساقط الامطار مساء ٢٣ الشهر.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مستقر مشمس الى غائم جزئيًا

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد:

مستقر مشمس الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين:

مستقر مشمس الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س