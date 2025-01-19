الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عودة للأمطار... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-01-19 | 01:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عودة للأمطار... هذه تفاصيل الطقس
يؤثر مرتفع جوي على شمال شرق إفريقيا وصولًا الى شرق المتوسط ما زال ويؤدي الى انقطاع الامطار واستقرار جوي في لبنان سيستمر لغاية الاربعاء القادم. ومنخفض جوي معتاد متوقع مساء الخميس المقبل يؤدي الى عودة الامطار.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٤ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مستقر مشمس الى غائم جزئيًا
- الرياح: متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٨٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: مستقر مشمس الى غائم جزئيًا واحتمال زخات مطر شمالًا بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٤ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح متقلبة شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
الثلاثاء: مستقر مشمس الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٤ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
للأمطار...
تفاصيل
الطقس
استقرار جوي في لبنان يستمر لغاية ٢٢ من الشهر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-01-14
إستقرار جوي ولا عواصف مرتقبة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-01-14
إستقرار جوي ولا عواصف مرتقبة... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-01-07
لا عواصف قوية في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-01-07
لا عواصف قوية في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2024-12-21
أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2024-12-21
أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
حال الطقس
2024-12-16
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-12-16
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-01-18
استقرار جوي في لبنان يستمر لغاية ٢٢ من الشهر
حال الطقس
2025-01-18
استقرار جوي في لبنان يستمر لغاية ٢٢ من الشهر
0
حال الطقس
2025-01-17
استقرار جوي ولا أمطار
حال الطقس
2025-01-17
استقرار جوي ولا أمطار
0
حال الطقس
2025-01-16
استقرار جويّ تخرقه تقلّبات ضعيفة...
حال الطقس
2025-01-16
استقرار جويّ تخرقه تقلّبات ضعيفة...
0
حال الطقس
2025-01-15
لا عواصف قوية مرتقبة... إليكم حال الطقس في لبنان
حال الطقس
2025-01-15
لا عواصف قوية مرتقبة... إليكم حال الطقس في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-01-06
إليكم أبرز الفائزين في الاحتفال الثاني والثمانين لتوزيع جوائز غولدن غلوب
فنّ
2025-01-06
إليكم أبرز الفائزين في الاحتفال الثاني والثمانين لتوزيع جوائز غولدن غلوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
0
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
0
آخر الأخبار
03:27
أبو عبيدة: كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير
آخر الأخبار
03:27
أبو عبيدة: كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:22
وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في غزة
أخبار دولية
04:22
وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في غزة
0
أخبار دولية
03:02
هكذا يبدو المشهد مع دخول صفقة وقف النار في غزة حيز التنفيذ
أخبار دولية
03:02
هكذا يبدو المشهد مع دخول صفقة وقف النار في غزة حيز التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير تيك توك في يد ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مصير تيك توك في يد ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مغارة جعيتا على جدول أعمال وزارة السياحة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مغارة جعيتا على جدول أعمال وزارة السياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الرياض تطلق حفل Joy Awards بنسخته الخامسة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الرياض تطلق حفل Joy Awards بنسخته الخامسة
0
أخبار دولية
13:16
بعد سنة و3 أشهر من الحرب الدامية... قرار وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الأحد
أخبار دولية
13:16
بعد سنة و3 أشهر من الحرب الدامية... قرار وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الأحد
0
أخبار دولية
13:13
والدة أوستن تايس في سوريا... وهذا ما قالته للـLBCI
أخبار دولية
13:13
والدة أوستن تايس في سوريا... وهذا ما قالته للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
"قطوع" التكليف مرَّ والتأليف يتجه نحو الايجابية
تقارير نشرة الاخبار
13:08
"قطوع" التكليف مرَّ والتأليف يتجه نحو الايجابية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:44
معلومات للـLBCI: اجتماع عقد السبت بين الرئيس المكلف نواف سلام والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكومي
خبر عاجل
11:44
معلومات للـLBCI: اجتماع عقد السبت بين الرئيس المكلف نواف سلام والنائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والحاج حسين خليل لاستكمال التشاور في الملف الحكومي
2
خبر عاجل
11:04
الولايات المتحدة تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
خبر عاجل
11:04
الولايات المتحدة تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
3
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
خبر عاجل
15:00
معلومات للـLBCI: من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية لبنان يوم الخميس
4
فنّ
16:30
حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025... إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
فنّ
16:30
حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025... إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
5
حال الطقس
01:56
عودة للأمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:56
عودة للأمطار... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
09:10
جنبلاط: لبنان يدخل مرحلة جديدة ولا نستطيع أن نشكل حكومة من دون شيعة ولا بد من تمثيل هذه الطائفة بالظروف الجديدة
أخبار لبنان
09:10
جنبلاط: لبنان يدخل مرحلة جديدة ولا نستطيع أن نشكل حكومة من دون شيعة ولا بد من تمثيل هذه الطائفة بالظروف الجديدة
7
آخر الأخبار
14:35
ترامب لشبكة إن بي سي: قلت لنتنياهو إن الحرب يجب أن تنتهي لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به
آخر الأخبار
14:35
ترامب لشبكة إن بي سي: قلت لنتنياهو إن الحرب يجب أن تنتهي لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به
8
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
تقارير نشرة الاخبار
13:48
البروفيسور عصمت غانم: أول رئيس غير فرنسي للجمعية الفرنسية لجراحة العظام عند الأطفال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More