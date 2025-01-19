عودة للأمطار... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر مرتفع جوي على شمال شرق إفريقيا وصولًا الى شرق المتوسط ما زال ويؤدي الى انقطاع الامطار واستقرار جوي في لبنان سيستمر لغاية الاربعاء القادم. ومنخفض جوي معتاد متوقع مساء الخميس المقبل يؤدي الى عودة الامطار.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٤ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مستقر مشمس الى غائم جزئيًا

- الرياح: متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٨٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر مشمس الى غائم جزئيًا واحتمال زخات مطر شمالًا بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٤ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح متقلبة شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الثلاثاء: مستقر مشمس الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٤ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س