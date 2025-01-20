استقرار جوي حتى الاربعاء...

يؤثر على لبنان مرتفع جوي ويؤدي الى انقطاع الامطار واستقرار جوي. ويستمر هذا الاستقرار حتى يوم الاربعاء المقبل. ومن المتوقع أن نتأثر بمنخفض جوي ضعيف ليل الاربعاء ولغاية ظهر الجمعة، يؤدي الى بعض الامطار والثلوج على الجبال. لا عواصف قريبة في المدى القريب.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيا مح احتمال خفيف لبعض زخات المطر نهاراً

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء: مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الاربعاء: غائم ويتحول الى متقلب مع امطار متفرقة في القسم الثاني من النهار والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ ساحلا وبين ٥ و١٥ بقاعاً وبين ٧ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.