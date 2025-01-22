الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في طقس اليوم: منخفض جويّ قليل الفعالية..
حال الطقس
2025-01-22 | 01:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في طقس اليوم: منخفض جويّ قليل الفعالية..
يتأثر طقس لبنان بمنخفض جويّ ضعيف الفعالية، من بعد ظهر اليوم ولغاية ظهر يوم الجمعة، مما يتسبّب بأمطار متفرقة مع تدنٍّ بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال، ولن يكون هناك من عواصف في المدى القريب.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ١٢ و ٢١ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الــ ١٠٠٠ متر
-الجو : غائم ويتحوّل الى متقلب مع امطار متفرقة في القسم الثاني من النهار وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر ليلا
- الرياح : متقلّبة ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س تنشط احياناً جبلاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠
الخميس :
غير مستقر غائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على ١٦٠٠ والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الجمعة :
متقلب غائم جزئياً مع احتمال ٣٠٪ امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٦٠٠ والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
اليوم:
منخفض
الفعالية..
منخفض جوي ضعيف بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-04
الجيش اللبناني: ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00من اليوم ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقلَي اليابسة - راشيا والقليلة – صور والقليعة – مرجعيون
آخر الأخبار
2025-01-04
الجيش اللبناني: ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00من اليوم ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقلَي اليابسة - راشيا والقليلة – صور والقليعة – مرجعيون
0
حال الطقس
2024-12-30
منخفض جويّ يؤثّر على لبنان لغاية مساء الثلاثاء
حال الطقس
2024-12-30
منخفض جويّ يؤثّر على لبنان لغاية مساء الثلاثاء
0
حال الطقس
2024-12-25
استقرار بالطقس اليوم... والمنخفضات عائدة
حال الطقس
2024-12-25
استقرار بالطقس اليوم... والمنخفضات عائدة
0
حال الطقس
2024-12-23
لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد
حال الطقس
2024-12-23
لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-01-21
منخفض جوي ضعيف بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-01-21
منخفض جوي ضعيف بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-01-19
استقرار جوي حتى الاربعاء...
حال الطقس
2025-01-19
استقرار جوي حتى الاربعاء...
0
حال الطقس
2025-01-19
عودة للأمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-01-19
عودة للأمطار... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-01-18
استقرار جوي في لبنان يستمر لغاية ٢٢ من الشهر
حال الطقس
2025-01-18
استقرار جوي في لبنان يستمر لغاية ٢٢ من الشهر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-01-20
نظرية صادمة حول كيفية نهاية العالم... وكالة المخابرات الأميركية تكشف جزئيا عن "قصة آدم وحواء" بعد عقود من السرية
منوعات
2025-01-20
نظرية صادمة حول كيفية نهاية العالم... وكالة المخابرات الأميركية تكشف جزئيا عن "قصة آدم وحواء" بعد عقود من السرية
0
منوعات
13:55
فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!
منوعات
13:55
فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!
0
منوعات
2025-01-20
للعام التاسع على التوالي... أبوظبي الأولى عالمياً في "الأمان"
منوعات
2025-01-20
للعام التاسع على التوالي... أبوظبي الأولى عالمياً في "الأمان"
0
خبر عاجل
12:21
الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: الحكومة التي نريدها هي حكومة إصلاح ووفية لتطلعات اللبنانيات واللبنانيين ولن تأخذ أشهرًا كما الحكومات السابقة
خبر عاجل
12:21
الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: الحكومة التي نريدها هي حكومة إصلاح ووفية لتطلعات اللبنانيات واللبنانيين ولن تأخذ أشهرًا كما الحكومات السابقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:06
تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...
أخبار دولية
03:06
تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:43
ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الـAi وعمليات الاحتيال...
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الـAi وعمليات الاحتيال...
0
منوعات
13:40
فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ”مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ”
منوعات
13:40
فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ”مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ”
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الحصول على جنسية لطفلك عبر الولادة في أميركا بات أمرًا صعبًا
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الحصول على جنسية لطفلك عبر الولادة في أميركا بات أمرًا صعبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذه خلفيات إستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي في هذا التوقيت
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذه خلفيات إستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي في هذا التوقيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل فتحت جبهة جديدة في الضفة الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل فتحت جبهة جديدة في الضفة الغربية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:15
اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ
أخبار لبنان
16:15
اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ
2
خبر عاجل
12:23
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost
خبر عاجل
12:23
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost
3
آخر الأخبار
13:59
إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة
آخر الأخبار
13:59
إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة
4
خبر عاجل
09:47
وزير الخارجية السعودي: إنتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمر إيجابي للغاية ونحن بحاجة لرؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا وأعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع
خبر عاجل
09:47
وزير الخارجية السعودي: إنتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمر إيجابي للغاية ونحن بحاجة لرؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا وأعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع
5
صحف اليوم
00:09
في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)
6
آخر الأخبار
17:38
هيئة البث: أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول
آخر الأخبار
17:38
هيئة البث: أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول
7
خبر عاجل
12:19
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلم إحترام الدستور وأؤكد إلتزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضد المحاصصة
خبر عاجل
12:19
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلم إحترام الدستور وأؤكد إلتزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضد المحاصصة
8
منوعات
13:55
فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!
منوعات
13:55
فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More