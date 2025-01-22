في طقس اليوم: منخفض جويّ قليل الفعالية..

يتأثر طقس لبنان بمنخفض جويّ ضعيف الفعالية، من بعد ظهر اليوم ولغاية ظهر يوم الجمعة، مما يتسبّب بأمطار متفرقة مع تدنٍّ بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال، ولن يكون هناك من عواصف في المدى القريب.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاربعاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ١٢ و ٢١ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الــ ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم ويتحوّل الى متقلب مع امطار متفرقة في القسم الثاني من النهار وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر ليلا

- الرياح : متقلّبة ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س تنشط احياناً جبلاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



الخميس : غير مستقر غائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على ١٦٠٠ والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة : متقلب غائم جزئياً مع احتمال ٣٠٪؜ امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٦٠٠ والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س