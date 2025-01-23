أمطار متفرّقة وانخفاض بدرجات الحرارة..

يسيطر على لبنان منخفض جويّ ضعيف الفعالية، ويستمر لغاية ظهر يوم غد الجمعة، ويؤدي الى أمطار متفرقة مع تدنٍّ بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال، وما من عواصف قوية في المدى القريب.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الخميس:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : غير مستقر غائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على ١٦٠٠

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س تنشط احياناً جبلاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



الجمعة : متقلب غائم جزئياً مع احتمال ٣٠٪؜ امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٦٠٠ والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



السبت : متقلب غائم جزئياً مع احتمال ٣٠٪؜ امطار محلية والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س