برودة ضمن المعدلات الموسمية

وفي تفاصيل طقس اليوم:

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

ما زالت كتل هوائية رطبة تتدفق نحو المنطقة وتؤدي إلى طقس متقلب بين الصحو وتساقط أمطار خفيفة.وتبقى درجات الحرارة باردة، ضمن المعدلات الموسمية وتستمر لغاية الاثنين.ويلي ذلك، أيّام عديدة من الاستقرار التام وارتفاع الحرارة نتيجة ارتفاع قيم الضغط يترافق مع رياح جافة.ولا عواصف قوية في المدى القريب.- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٩ درجة ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٥ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر-الجو: متقلب غائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على خفيفة على ١٨٠٠متر- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س تنشط احيانًا جبلًا- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٨٠ ٪؜- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٠ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠السبت:متقلب غائم جزئيًا مع احتمال ٥٠٪؜ امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٥ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/سالاحد:متقلب غائم مع احتمال ٥٠٪؜ امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٥ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س