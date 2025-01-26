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طقس متقلب حتى الاثنين يليه استقرار تام
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-01-26 | 02:03
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طقس متقلب حتى الاثنين يليه استقرار تام
لا تزال كتل هوائية رطبة تتدفق نحو منطقتنا وتؤدي الى طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار تكون محلية وخفيفة على العموم مع بقاء الحرارة باردة وضمن المعدلات الموسمية، وتستمر لغاية الاثنين. على أن يلي هذا الطقس أيام عديدة من الاستقرار التام وارتفاع بدرجات الحرارة نتيجة ارتفاع قيم الضغط يترافق مع رياح جافة. ولا عواصف قوية في المدى القريب.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و١٩ ساحلا وبين ٢ و١٣ بقاعاً وبين ٥ و١١ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: متقلب غائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على خفيفة على ١٨٠٠متر بعد الظهر
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: متقلب غائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪ امطار محلية خفيفة وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١٣ بقاعاً وبين ٥ و١١ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الثلاثاء: مستقر قليل السحب والحرارة بين ٩ و٢٠ ساحلا وبين صفر و ١٥ بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
متقلب
الاثنين
استقرار
برودة ضمن المعدلات الموسمية
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