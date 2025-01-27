طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار... إليكم التفاصيل

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

ما زالت الكتل الهوائية الرطبة تؤدي الى طقس متقلب اليوم بين الصحو واحتمال تساقط أمطار تكون محلية وخفيفة على العموم مع بقاء درجات الحرارة باردة وضمن المعدلات الموسمية.هذا الطقس المتقلب يليه أيام عدة من الاستقرار التام مع ارتفاع بدرجات الحرارة نتيجة ارتفاع قيم الضغط فوق المنطقة والمحيط تترافق مع رياح جافة.ويذكر ألا عواصف قوية في المدى القريب.- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، بين ٢ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر-الجو: متقلب غائم وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج على خفيفة على الـ١٨٠٠ متر بعد الظهر- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٩٥٪- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و٢٠ درجة ساحلا، بين صفر و١٥ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.الطقس مستقر ومشمش ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٣ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.