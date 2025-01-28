إليكم حال الطقس في لبنان...

يترافق ارتفاع قيم الضغط فوق المنطقة والمحيط مع رياح جافة، ما سيؤدي الى استقرار تام في الأحوال الجوية مع ارتفاع بدرجات الحرارة لأيام عدة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، بين ٢ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مستقر قليل السحب

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٣٠ و٧٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأربعاء: الطقس مستقر ومشمش ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٣ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة أحيانا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: الطقس مستقر ومشمش ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٣ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة أحيانا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.