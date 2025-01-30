الحرارة تنخفض غدا... إليكم طقس الأيام المقبلة

يستمر الطقس المستقر اليوم الخميس وفي الايام المقبلة مع ارتفاع الحرارة اليوم ايضا قبل ان تنخفض من جديد غدا الجمعة حيث يخرق الاستقرار طقس ممطر ليعود بعده من جديد الاستقرار الجوي السبت ويستمر لغاية منتصف الاسبوع المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : والحرارة بين ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : مستقر قليل السحب

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٧٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٥ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: غير مستقر ممطر و غائم مع وثلوج على ١٦٠٠ متر والحرارة بين ١٠ و ١٨ ساحلا وبين ١ و ١٢ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



السبت: مستقر ومشمش والحرارة بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س