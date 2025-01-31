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طقس ممطر ليعود الاستقرار ليلًا

حال الطقس
2025-01-31 | 05:46
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طقس ممطر ليعود الاستقرار ليلًا
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طقس ممطر ليعود الاستقرار ليلًا

يسيطر طقس ممطر على لبنان مع تساقط الأمطار، أحيانًا، ليعود الاستقرار ليلًا.

ويستمر لغاية الثلاثاء، يليه كتل هوائية باردة جدًا، تترافق مع تشكل منخفض جويّ ومصدرها شرق اوروبا.

ومن الممكن ان يتحول الطقس اواخر الاسبوع المقبل إلى مثلج وتتدنى الثلوج الى ما دون عتبة الـ١٠٠٠ متر.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: الحرارة بين ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٧ بقاعًا وبين ٨ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غير مستقر ممطر احيانًا وغائم وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر
- الرياح: حنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط  الجويّ السطحيّ: ١٠٢٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج (٩٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت:
مستقر مشمس والحرارة بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الاحد:
مستقر مشمس يتخلل الجو سحب عالية بعد الظهر والحرارة بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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