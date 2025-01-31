الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس ممطر ليعود الاستقرار ليلًا
حال الطقس
2025-01-31 | 05:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس ممطر ليعود الاستقرار ليلًا
يسيطر طقس ممطر على لبنان مع تساقط الأمطار، أحيانًا، ليعود الاستقرار ليلًا.
ويستمر لغاية الثلاثاء، يليه كتل هوائية باردة جدًا، تترافق مع تشكل منخفض جويّ ومصدرها شرق اوروبا.
ومن الممكن ان يتحول الطقس اواخر الاسبوع المقبل إلى مثلج وتتدنى الثلوج الى ما دون عتبة الـ١٠٠٠ متر.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: الحرارة بين ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٧ بقاعًا وبين ٨ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غير مستقر ممطر احيانًا وغائم وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر
- الرياح: حنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج (٩٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت:
مستقر مشمس والحرارة بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الاحد:
مستقر مشمس يتخلل الجو سحب عالية بعد الظهر والحرارة بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
ليعود
الاستقرار
ليلًا
الحرارة تنخفض غدا... إليكم طقس الأيام المقبلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-28
هاشم للـLBCI: الاستقرار الاقتصادي بحاجة الى استقرار سياسي الذي بدوره بحاجة الى استقرار أمني ينطلق من وقف العدوان وتحرير الارض
آخر الأخبار
2025-01-28
هاشم للـLBCI: الاستقرار الاقتصادي بحاجة الى استقرار سياسي الذي بدوره بحاجة الى استقرار أمني ينطلق من وقف العدوان وتحرير الارض
0
أخبار لبنان
2025-01-27
سامي الجميّل: كلّ كلامنا الإيجابي والمنفتح يُواجَه بحركات كالتي رأيناها ليلًا في شوارع بيروت
أخبار لبنان
2025-01-27
سامي الجميّل: كلّ كلامنا الإيجابي والمنفتح يُواجَه بحركات كالتي رأيناها ليلًا في شوارع بيروت
0
آخر الأخبار
2025-01-23
البيت الأبيض: ترامب وولي عهد السعودية تحدثا بشأن جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب وبشأن الطموحات الاقتصادية الدولية للمملكة خلال السنوات الاربع المقبلة والتجارة وغيرها من الفرص
آخر الأخبار
2025-01-23
البيت الأبيض: ترامب وولي عهد السعودية تحدثا بشأن جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب وبشأن الطموحات الاقتصادية الدولية للمملكة خلال السنوات الاربع المقبلة والتجارة وغيرها من الفرص
0
أخبار لبنان
2025-01-21
الأشقر للـLBCI: خطاب القسم حمل المطالب الأساسية للسياحة أي ما يؤمن الامن والاستقرار
أخبار لبنان
2025-01-21
الأشقر للـLBCI: خطاب القسم حمل المطالب الأساسية للسياحة أي ما يؤمن الامن والاستقرار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-01-30
الحرارة تنخفض غدا... إليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2025-01-30
الحرارة تنخفض غدا... إليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2025-01-29
استقرار تام في الطقس لأيّام عديدة وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-01-29
استقرار تام في الطقس لأيّام عديدة وارتفاع بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-01-27
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2025-01-27
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
حال الطقس
2025-01-27
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-01-27
طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار... إليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:12
"رحل اخوي وصديقي الغالي"... أحلام تنعى الموسيقار ناصر الصالح بحرقة
فنّ
05:12
"رحل اخوي وصديقي الغالي"... أحلام تنعى الموسيقار ناصر الصالح بحرقة
0
آخر الأخبار
15:56
بيار بوعاصي لـ"جدل": إصرار ثنائي "أمل" و"حزب الله" على الحصول على وزارة المال هو هرطقة دستورية مطلقة
آخر الأخبار
15:56
بيار بوعاصي لـ"جدل": إصرار ثنائي "أمل" و"حزب الله" على الحصول على وزارة المال هو هرطقة دستورية مطلقة
0
أخبار لبنان
16:20
بو عاصي لـ"جدل": اعطاء وزارة المال للثنائي إقرار باستمرار الأزمة الخانقة سياسيا واقتصاديا
أخبار لبنان
16:20
بو عاصي لـ"جدل": اعطاء وزارة المال للثنائي إقرار باستمرار الأزمة الخانقة سياسيا واقتصاديا
0
أخبار دولية
12:42
حماس تعلن استشهاد محمد الضيف
أخبار دولية
12:42
حماس تعلن استشهاد محمد الضيف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:51
وزير خارجية مِصر: تشكيل الحكومة هو ملكية وطنية لبنانية
أخبار لبنان
05:51
وزير خارجية مِصر: تشكيل الحكومة هو ملكية وطنية لبنانية
0
أخبار لبنان
05:00
قطع الطريق الرئيسيّ الذي يربط سوريا بلبنان
أخبار لبنان
05:00
قطع الطريق الرئيسيّ الذي يربط سوريا بلبنان
0
أخبار لبنان
03:45
وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مِصر
أخبار لبنان
03:45
وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مِصر
0
أخبار لبنان
02:30
استهداف شاحنة في وادي خالد فجرًا
أخبار لبنان
02:30
استهداف شاحنة في وادي خالد فجرًا
0
أخبار لبنان
14:58
فراس مقصد لـ"جدل": هذه هي الأولوية لدى صانع القرار الأميركي... وخط أحمر بموضوع تشكيل الحكومة
أخبار لبنان
14:58
فراس مقصد لـ"جدل": هذه هي الأولوية لدى صانع القرار الأميركي... وخط أحمر بموضوع تشكيل الحكومة
0
أخبار دولية
14:55
الشرع: خلال الأيام المقبلة تُشكّل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
أخبار دولية
14:55
الشرع: خلال الأيام المقبلة تُشكّل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شركة IPT تقيم مشاريع الإستدامة التي تقوم بها من سنوات... والهدف: تحسين أدائها
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شركة IPT تقيم مشاريع الإستدامة التي تقوم بها من سنوات... والهدف: تحسين أدائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
علي بابا الصينية تدخل سباق الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
علي بابا الصينية تدخل سباق الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ترامب يتراجع عن قرار وقف المساعدات الفيدرالية... إليكم السبب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ترامب يتراجع عن قرار وقف المساعدات الفيدرالية... إليكم السبب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:52
الـLBCI تحصل على لائحة بأسماء أسرى حزب الله لدى اسرائيل (صورة)
أخبار لبنان
07:52
الـLBCI تحصل على لائحة بأسماء أسرى حزب الله لدى اسرائيل (صورة)
2
خبر عاجل
14:42
مصادر مصرف لبنان للـLBCI: لا دفعات إضافية في شهر شباط للمستفيدين من التعميمين ١٦٦ و١٥٨ والسحوبات ستكون كما كانت قبل الحرب وسيتم التعاون مع الحكومة الجديدة لرفع قيمة سحوبات التعميمين تدريجيا
خبر عاجل
14:42
مصادر مصرف لبنان للـLBCI: لا دفعات إضافية في شهر شباط للمستفيدين من التعميمين ١٦٦ و١٥٨ والسحوبات ستكون كما كانت قبل الحرب وسيتم التعاون مع الحكومة الجديدة لرفع قيمة سحوبات التعميمين تدريجيا
3
فنّ
14:03
بعد الشائعات التي طالتها... نانسي عجرم تحسم الجدل على طريقتها (فيديو)
فنّ
14:03
بعد الشائعات التي طالتها... نانسي عجرم تحسم الجدل على طريقتها (فيديو)
4
صحف اليوم
23:58
ملامح الحكومة بدأت تظهر... هكذا سيتم توزيع المقاعد (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
23:58
ملامح الحكومة بدأت تظهر... هكذا سيتم توزيع المقاعد (الأنباء الكويتية)
5
أخبار لبنان
05:59
مولوي يعلن جهوزية القوائم الانتخابية الأولية ٢٠٢٥-٢٠٢٦... يمكنكم الاطلاع عليها بهذه الطريقة
أخبار لبنان
05:59
مولوي يعلن جهوزية القوائم الانتخابية الأولية ٢٠٢٥-٢٠٢٦... يمكنكم الاطلاع عليها بهذه الطريقة
6
خبر عاجل
07:24
يديعوت أحرونوت: تعليمات إسرائيلية بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد مشاهد تسليم الأسيرين الإسرائيليين في خان يونس
خبر عاجل
07:24
يديعوت أحرونوت: تعليمات إسرائيلية بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد مشاهد تسليم الأسيرين الإسرائيليين في خان يونس
7
خبر عاجل
12:03
رويترز: الجناح العسكري لحركة حماس يعلن إستشهاد قائده العسكري محمد الضيف
خبر عاجل
12:03
رويترز: الجناح العسكري لحركة حماس يعلن إستشهاد قائده العسكري محمد الضيف
8
اقتصاد
02:05
ارتفاع بسعر البنزين والمازوت... هكذا أصبحت أسعار المحروقات
اقتصاد
02:05
ارتفاع بسعر البنزين والمازوت... هكذا أصبحت أسعار المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More