منخفض جوي هذا الأسبوع... إليكم التفاصيل

يؤثر طقس مستقر على لبنان ويستمر لغاية منتصف ليل الثلاثاء يليه كتل هوائية باردة جدًا قطبية المصدر وتترافق مع تشكل منخفض جوي قصير المدة وعالي الفعالية ومصدر الكتل شرق اوروبا. يبدأ هذا المنخفض بالتأثير على لبنان بين منتصف ليل الثلاثاء وفجر الاربعاء ولغاية قبل ظهر يوم الجمعة، ويتحول الطقس خلال هذه الفترة الى عاصف وبارد جدًا ومثلج حيث تتدنى الثلوج الى ما دون عتبة الـ١٠٠٠ متر بقليل الخميس خاصةً شمالًا.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ ساحلًا وبين ٣ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مستقر قليل السحب وتتراكم سحب مرتفعة مساءً

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و٧٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: مستقر وغائم والحرارة بين ١٢ و٢٠ ساحلًا وبين ٣ و١٥ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



الثلاثاء: مستقر قليل السحب نهارًا يتحول متقلب مع احتمال امطار محلية ليلًا والحرارة تتراوح بين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س