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طقس باردٌ جدًا مع أمطار وثلوج...
حال الطقس
2025-02-03 | 01:23
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طقس باردٌ جدًا مع أمطار وثلوج...
يتأثّر لبنان بمنخفض جويّ عالي الفعالية منتصف ليل الثلاثاء وصباح الاربعاء، يليه كتل هوائية باردة جدًا تكون قطبية المصدر من شرق اوروبا، ويستمر المنخفض لغاية ظهر يوم الجمعة.
ويتحوّل الطقس خلال هذه الفترة الى بارد جداً ومثلج، وتتدنى الثلوج الى ما دون عتبة الـ ١٠٠٠ متر يوم الخميس وخصوصًا في الشمال.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاثنين:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : والحرارة بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : مستقر قليل السحب ثم تتراكم سحب مرتفعة في المساء
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٧٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٣ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩
الثلاثاء:
مستقر قليل السحب نهارًا يتحول متقلب مع احتمال امطار محلية بُعيد منتصف الليل والحرارة تتراوح ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الاربعاء:
غير مستقر بارد وممطر بغزارة مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ١٧٠٠متر وتتدنى ليلاً لتطال ١٣٠٠متر والحرارة تتراوح ٩ و ١٧ ساحلا وبين ١ و ١٢ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية قوية بين ٣٠ و ٧٥ كم/س وتشتد اكثر على الجبال العالية
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
حال الطقس
باردٌ
أمطار
وثلوج...
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