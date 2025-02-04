من منتصف ليل اليوم.. منخفض جويّ قصير المدّة وعالي الفعالية في طريقه الينا

يسيطر على لبنان طقس مستقر ويستمر لغاية منتصف ليل اليوم، يليه كتل هوائية باردة جدا قطبية المصدر، تترافق مع تشكل منخفض جوي قصير المدّة ولكن عالي الفعالية.



يتأثر لبنان بالمنخفض صباح غد الاربعاء، ويستمر لغاية ظهر يوم الجمعة ويتحول الطقس خلال هذه الفترة الى بارد جداً ومثلج، وتتدنى الثلوج الى ما دون عتبة الـ ١٠٠٠ متر بقليل يوم الخميس.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : والحرارة بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : مستقر قليل السحب وتتراكم سحب مرتفعة مساءً

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٣٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩



الاربعاء: غير مستقر بارد وممطر بغزارة مع برق ورعد وخطر تشكل سيول وتتساقط حبات البرد وتتساقط الثلوج على ١٧٠٠متر وتتدنى ليلاً لتطال ١٣٠٠متر والحرارة تتراوح ٩ و ١٦ ساحلا وبين ١ و ١١ بقاعاً وبين ٢ و ٩ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية قوية خاصة جبلا بين ٣٠ و ٧٠ كم/س وتشتد اكثر على الجبال العالية



الخميس: غير مستقر بارد جدا وممطر خاصة قبل الظهر مع برق ورعد فينا تضعف الامطار بعد الظهر وتتساقط الثلوج على ٨٠٠متر وادنى بقليل شمالا والحرارة تتراوح ٦ و ١٢ ساحلا وبين -٢ و ٨ بقاعاً وبين -صفر و ٤ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية قوية خاصة جبلاً بين ٣٠ و ٧٠ كم/س وتشتد اكثر على الجبال العالية