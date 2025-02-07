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طقس بارد جدًا ومثلج... إليكم التفاصيل

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-02-07 | 00:37
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طقس بارد جدًا ومثلج... إليكم التفاصيل
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طقس بارد جدًا ومثلج... إليكم التفاصيل

ما زال منخفض جوي مع كتل هوائية باردة جدًا قطبية المصدر يؤثر على لبنان ويستمر اليوم ايضًا بطقس بارد جدًا ومثلج حيث تتدنى الثلوج الى البقاع وما دون عتبة الـ١٠٠٠ متر بقليل.

يضعف هذا المنخفض غدًا ويتجدد بعد ظهر الاحد والاثنين بفعالية اعتيادية مع بقاء الحرارة ما دون معدلاتها رغم ارتفاعها المحدود.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٦ ساحلًا وبين ١ و١١ بقاعًا وبين ٢ و٩ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غير مستقر بارد جدًا وممطر احيانًا وتتساقط الثلوج على ٩٠٠ متر وادنى بقليل ليلًا عند توفر الهطول 
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠ و٩٥٪؜
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: سيىء
- حال البحر: مرتفع الموج (١٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: مستقر نسبيًا غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٧ و١٤ ساحلًا وبين -٢ و٩ بقاعًا وبين ١ و٥ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الاحد: يتحول إلى غير مستقر خاصة بعد الظهر وشمالًا، غائم، وتتساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٢٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٨ و١٥ ساحلًا وبين -٢ و١٠ بقاعًا وبين ٢ و٧ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح متقلبة ضعيفة الى معتدلة بين ٢٠ و٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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حال الطقس

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