أمطار وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

تتدفق رياح رطبة فوق منطقتنا (متوقعة بعد ظهر اليوم)، ويتأثر بها لبنان بطقس غير مستقر، ممطر ومثلج جبلا.



ويستمر المنخفض الجوي لأيام عدة بفعالية معتادة، وتكون الأجواء باردة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة حيث تبقى ما دون معدلاتها الموسمية. ومن المتوقع أن تلامس الثلوج الـ١٠٠٠ متر يوم الخميس.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٤ درجة ساحلا، بين -٣ و١٠ درجات بقاعاً وبين صفر و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: يتحول غير مستقر وغائم بعد الظهر وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على الـ١١٠٠ الى ١٢٠٠ متر

- الرياح: حنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج على الـ١٢٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٥ درجة ساحلا، بين -١ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٢ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح متقلبة ضعيفة الى معتدلة بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على الـ١٣٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٥ درجة ساحلا، بين -١ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٢ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة بين ٢٠ و٤٠ كم/س.