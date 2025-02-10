طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس

يتأثّر لبنان بمنخفض جوي ممطر احيانًا ومثلج على الجبال مع رياح رطبة، ويستمر لغاية الخميس بفعالية معتادة، وتبقى الاجواء باردة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة حيث تبقى ما دون معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع ان تلامس الثلوج الـ ١٠٠٠ متر يوم الخميس.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاثنين:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و ١٤ ساحلا وبين -٣ و ١٠ بقاعاً وبين صفر و ٨ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : غير مستقر وتتساقط امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ١٣٠٠متر

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة



الثلاثاء: غير مستقر غائم وتتساقط امطار متفرقة ومتقطعة وثلوج خفيفة على ١٤٠٠ متر والحرارة تتراوح ٨ و ١٥ ساحلا وبين -١ و ١٢ بقاعاً وبين ٢ و ٨ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاربعاء: غير مستقر غائم وتتساقط امطار متفرقة ومتقطعة وثلوج خفيفة على ١٤٠٠ متر والحرارة تتراوح ٨ و ١٥ ساحلا وبين -١ و ١٢ بقاعاً وبين ٢ و ٨ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة بين ٢٠ و ٤٠ كم/س