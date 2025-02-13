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المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-02-13 | 03:21
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المنخفض الجوي ينكفئ ليلًا... هذه تفاصيل الطقس
ما زال المنخفض الجوي والرياح الرطبة والباردة تؤثر على لبنان بطقس غير مستقر، ممطر احيانًا ومثلج جبلًا ويستمر لغاية الليلة فيما الاجواء تستمر باردة والحرارة تبقى ما دون معدلاتها الموسمية، وينكفئ هذا المنخفض ليلًا.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٤ ساحلًا وبين -٣ و١٠ بقاعًا وبين صفر و٨ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غير مستقر غائم وتتساقط امطار متفرقة تشتد احيانًا قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ١٠٠٠~١١٠٠ متر وبعض مناطق البقاع واقل بقليل شمالًا
- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠ و٩٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: يسوء محليًا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: مستقر مشمس الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٨ و١٦ ساحلًا وبين -١ و١٢ بقاعًا وبين ١ و٩ على الـ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٤٠ كم/س
السبت: مستقر مشمس الى غائم جزئيًا والحرارة تتراوح ٨ و١٩ ساحلًا وبين -١ و١٤ بقاعًا وبين ٣ و١١ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
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