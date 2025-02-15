منخفض جوي قطبي منتصف الاسبوع المقبل

استقرار جوي اليوم قبل ان يتقلب الطقس قليلاً يومي الاحد والاثنين. منخفض جوي قطبي منتصف الاسبوع المقبل، يحمل معه برودة كبيرة ورطوبة ضعيفة حسب احدث التقديرات، والتأكيد في الايام القليلة المقبلة.



وفي تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : والحرارة بين ٨ و ١٤ ساحلا وبين -٣ و ١٠ بقاعاً وبين صفر و ٨ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : مستقر قليل السحب الى غائم جزئياً

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: متقلب مع احتمال امطار خفيفة محلية خاصة جبلاً وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح ٨ و ١٩ ساحلا وبين -١ و ١٤ بقاعاً وبين ٣ و ١١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الثلاثاء: مستقر نسبياً غائم جزئيا والحرارة تتراوح ٨ و ١٩ ساحلا وبين -١ و ١٤ بقاعاً وبين ٣ و ١١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٤٠ كم/س