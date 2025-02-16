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طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-02-16 | 02:22
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طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية
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طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

تعبر كتل هوائية رطبة فوق منطقتنا وتؤدي الى طقس متقلب قليلاً بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية اليوم وغدا الاثنين قبل عودة الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء. 

وبحسب آخر التقديرات، يؤثر على لبنان منخفض جوي متوقع منتصف الأسبوع (ليل الأربعاء) ويتحول مساء الخميس الى قطبي شديد البرودة ويستمر لأيام عدة ويحمل معة تدن كبير بدرجات الحرارة، فيما الثلوج تلامس الجبال المتدنية. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٨ درجة ساحلا، بين صفر و١٢ درجة بقاعاً وبين ٤ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر.
-الجو: متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة محلية خصوصا على الجبال وثلوج خفيفة على الـ١٧٠٠ متر
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: الطقس متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة محلية خصوصا على الجبال وبعد الظهر وثلوج خفيفة على الـ١٧٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٩ درجة ساحلا، بين صفر و١٣ درجة بقاعاً وبين ٤ و١١ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س. 

الثلاثاء: الطقس مستقر قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و٢٠ درجة ساحلا، بين صفر و١٤ درجة بقاعاً وبين ٤ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
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منخفض جوي قطبي منتصف الاسبوع المقبل
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