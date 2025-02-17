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طقس متقلب اليوم... ومنخفض جوي في طريقه الينا
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-02-17 | 02:13
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طقس متقلب اليوم... ومنخفض جوي في طريقه الينا
تعبر كتل هوائية رطبة قليلاً حاليا فوق منطقتنا وتؤدي الى طقس متقلب قليلاً بين الصحو واحتمال امطار محلية اليوم بعد الظهر، قبل عودة الاستقرار غدا الثلاثاء.
من جهة ثانية وحسب آخر التقديرات، منخفض جوي متوقع بين ليل الاربعاء وصباح الخميس يتحول الجمعة الى قطبي شديد البرودة ويستمر لأيام عديدة، ويحمل معه تدنٍ كبير بدرجات الحرارة والثلوج تلامس الجبال المتدنية وحتى القريبة من السواحل عند توفر الهطولات بين الجمعة والاثنين مع موجة جليد على اغلب المرتفعات اللبنانية والبقاع.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: الحرارة بين ١٠ و١٨ ساحلا وبين صفر و١٢ بقاعاً وبين ٤ و١٠ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: متقلب مع احتمال امطار خفيفة محلية بعد الظهر وثلوج خفيفة على ١٧٠٠ متر
- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح ٩ و٢٠ ساحلا وبين صفر و١٤ بقاعاً وبين ٤ و١١ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الاربعاء: مستقر نهارا يتقلب منتصف الليل وما بعد مع تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة السحب والحرارة تتراوح ١١ و١٨ ساحلا وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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