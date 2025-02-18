طقس لبنان مستقر ليتحوّل إلى قطبي شديد البرودة

عاد الاستقرار مهيمنًا على طقس لبنان ويستمر لغاية مساء الاربعاء.



ويستقبل لبنان منخفضًا جويًا، بين منتصف ليل الأربعاء وصباح الخميس.



ويتحوّل الجمعة إلى قطبي شديد البرودة ويستمر لأيّام عديدة.



ويحمل معه تدنٍ كبير في درجات الحرارة وتتساقط الثلوج لتلامس الجبال المتدنية وحتى القريبة من السواحل، عند توفر الهطولات، بين مساء السبت والاثنين مع موجة جليد على اغلب المرتفعات اللبنانية والبقاع.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : والحرارة بين ٩ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٤ بقاعًا وبين ٤ و ١١ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: قليل السحب

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الأربعاء:

مستقر نهارًا يتقلب منتصف اليل وما بعد مع تساقط أمطار محلية وانخفاض في درجات الحرارة السحب والحرارة تتراوح ١١ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٢ بقاعًا وبين ٦ و ١٠ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الخميس:

غير مستقر مع تساقط أمطار تمون غزيرة ورعدية غزيرة احيانًا وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠متر تتدنى ليلًا إلى ١١٠٠متر وانخفاض في درجات الحرارة السحب والحرارة تتراوح ٩ و ١٥ درجة ساحلًا وبين ١ و ٨ بقاعًا وبين ٢ و ٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية بين ٣٠ و ٧٠ كم/س