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منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-02-19 | 01:37
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منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
يبدأ منخفض جوي بالتأثير على لبنان عصر اليوم ويشتد غدًا الخميس ويتحول الى قطبي شديد البرودة بدءًا من السبت (مع تراجع الامطار بين الجمعة والسبت) ويحمل معه إنخفاض كبير بدرجات الحرارة وتساقط الثلوج يلامس الجبال المتدنية وحتى القريبة من السواحل عند توفر الهطولات بين مساء السبت والاثنين، مع موجة جليد على اغلب المرتفعات اللبنانية والبقاع.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و٢٠ ساحلًا وبين صفر و١٤ بقاعًا وبين ٤ و١١ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مستقر نهارًا يتقلب بعد الظهر وفي الليل مع تساقط امطار محلية
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٩٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: متوسط
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس: غير مستقر مع تساقط امطار تكون غزيرة ورعدية غزيرة احيانًا وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠متر وتتدنى ليلًا الى ١١٠٠ متر وانخفاض بدرجات الحرارة السحب وتتراوح بين ٩ و١٥ ساحلًا وبين ١ و٨ بقاعًا وبين ٢ و٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية بين ٣٠ و٧٠ كم/س
الجمعة: بارد ومتقلب مع تساقط امطار محلية غير شاملة وزخات ثلجية خفيفة على ٩٠٠ متر ~ ١٠٠٠ متر وتنخفض الحرارة وتتراوح بين ٦ و١٣ ساحلًا وبين -٢ و٨ بقاعًا وبين صفر و٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
حال الطقس
بدءًا
اليوم...
التفاصيل
طقس لبنان مستقر ليتحوّل إلى قطبي شديد البرودة
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