انخفاض ملحوظ بالحرارة...والثلوج على الـ300 متر

تسيطر على لبنان كتل باردة وتتحول الى كتل قطبية شديدة البرودة بدءاً من يوم غد السبت.

ويكون هطول المتساقطات متقطّع ضعيف، والرياح اعتيادية، فيما تتساقط الثلوج لتلامس الجبال المتدنية، وحتى القريبة من السواحل بين مساء غد السبت والاثنين مع موجة جليد على المرتفعات اللبنانية والبقاع.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الجمعة:

- الحرارة: تتراوح بين ٩ و ١٥ ساحلا وبين ١ و ٨ بقاعاً وبين ٢ و ٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : بارد ومتقلب مع تساقط امطار محلية غير شاملة وزخات ثلجية خفيفة على ٩٠٠متر ~ ١٠٠٠متر

- الرياح : شمالية غربية قوية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa

- الانقشاع : متوسط

- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩



السبت: بارد ومتقلب مع تساقط امطار متفرقة وزخات ثلجية خفيفة على ٨٠٠ متر نهارا ثم تطال الـ ٥٠٠ متر ليلاً وتنخفض الحرارة تتراوح ٣ و ١٢ ساحلا وبين -٤ و ٦ بقاعاً وبين -٢ و ٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاحد: بارد ومتقلب مع احتمال تساقط امطار متفرقة وزخات ثلجية خفيفة على ٣٠٠ متر في بعض المناطق خاصة وسط وشمال وتنخفض الحرارة تتراوح ٣ و ٩ ساحلا وبين -٦ و ٣ بقاعاً وبين -٤ و ١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س