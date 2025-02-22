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برودة شديدة .. وثلوج على الـ300 متر

حال الطقس
2025-02-22 | 00:12
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برودة شديدة .. وثلوج على الـ300 متر
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برودة شديدة .. وثلوج على الـ300 متر

يتأثّر لبنان بكتل باردة جدًا وتتحول الى شديدة البرودة بدءاً من مساء اليوم، غير ان المتساقطات ستكون متقطعة وضعيفة نظراً الى ارتفاع قيم الضغط الجويّ، نتيجة تدني الرطوبة في طبقات الجوّ، فيما الرياح اعتيادية.
 وتتساقط الثلوج لتلامس الجبال المتدنيّة وحتى القريبة من السواحل، بين مساء اليوم والاثنين مع موجة جليد على المرتفعات اللبنانية والبقاع.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:
- الحرارة: تتراوح بين ٣ و ١٢ ساحلا وبين -٤ و ٦ بقاعاً وبين -٢ و ٤ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : بارد ومتقلب مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة غير شاملة خاصة ليلاً وزخات ثلجية خفيفة على ٨٠٠متر نهارا  
- الرياح :  شمالية غربية قوية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪؜
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع : متوسط
- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩ 

الاحد: بارد ومتقلب مع احتمال تساقط امطار متفرقة خاصة باكرا وزخات ثلجية خفيفة على ٣٠٠ متر في بعض المناطق خاصة وسط وشمال وتنخفض الحرارة تتراوح ٣ و ٩ ساحلا وبين -٦ و ٣ بقاعاً وبين -٤ و ١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الاثنين: بارد ومتقلب مع احتمال تساقط امطار متفرقة خاصة صباحاً وزخات ثلجية خفيفة على ٣٠٠ متر في بعض المناطق خاصة وسط وشمال وتنخفض الحرارة تتراوح ٣ و ٩ ساحلا وبين -٦ و ٣ بقاعاً وبين -٤ و ١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

شديدة

وثلوج

الـ300

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