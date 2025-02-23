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أمطار وثلوج خفيفة تلامس الجبال المتدنية والقريبة من السواحل... إليكم طقس الأيام المقبلة

حال الطقس
2025-02-23 | 05:56
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أمطار وثلوج خفيفة تلامس الجبال المتدنية والقريبة من السواحل... إليكم طقس الأيام المقبلة
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أمطار وثلوج خفيفة تلامس الجبال المتدنية والقريبة من السواحل... إليكم طقس الأيام المقبلة

تؤثر كتل باردة جدا على لبنان وتترافق مع طقس متقلب واحتمال خفيف لبعض الامطار المحلية وثلوج خفيفة تلامس الجبال المتدنية وحتى القريبة من السواحل بين مساء اليوم وصباح الغد مع موجة جليد على اغلب المرتفعات اللبنانية والبقاع. ويستقر الطقس غدا تدريجياً

وفي تفاصيل طقس اليوم :

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٣ و ١٢ ساحلا وبين -٤ و ٦ بقاعاً وبين -٢ و ٤ على ال ١٠٠٠متر
-الجو : بارد ومتقلب مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة غير شاملة خاصة ليلاً وزخات ثلجية خفيفة على  ٨٠٠متر نهارا  
- الرياح :  شمالية غربية قوية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪؜
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa    
- الانقشاع : متوسط
- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩
    
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:    

الاثنين : بارد ومتقلب مع احتمال تساقط امطار متفرقة صباحاً وزخات ثلجية خفيفة على ٣٠٠ متر في بعض المناطق خاصة وسط وشمال و الحرارة تتراوح بين ٣ و ٩ ساحلا وبين -٦ و ٣ بقاعاً وبين -٤ و ١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء : بارد ومستقر قليل السحب و الحرارة تتراوح ٣ و ١٢ ساحلا وبين -٦ و ٧ بقاعاً وبين -١ و ٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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