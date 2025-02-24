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كتل باردة تؤثر على لبنان... وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالأيام المقبلة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-02-24 | 01:07
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كتل باردة تؤثر على لبنان... وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالأيام المقبلة
إليكم تفاصيل الطقس البارد في لبنان...
تؤثر على لبنان كتل باردة جدا وتترافق مع طقس متقلب واحتمال لبعض الأمطار المحلية وثلوج تلامس الجبال المتدنية وحتى القريبة من السواحل صباحا مع موجة جليد على أغلب المرتفعات اللبنانية وفي البقاع.
ويستقر الطقس اليوم تدريجياً، فيما ترتفع درجات الحرارة تدريجيا في الأيام المقبلة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢ و٩ درجات ساحلا، بين -٤ و٦ درجات بقاعاً وبين -٤ و٤ درجات على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: بارد ومتقلب مع أمطار محلية صباحا وزخات ثلجية خفيفة على الجبال القريبة من السواحل ثم يستقر الطقس تدريجياً
- الرياح: شمالية غربية قوية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٧ hpa
- الانقشاع: متوسط
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس بارد، مستقر وقليل السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٣ و١٢ درجة ساحلا، بين -٦ و٧ درجات بقاعاً وبين -١ و٦ درجات على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس بارد، مستقر وقليل السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٤ و١٦ درجة ساحلا، وبين -٣ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٢ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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أخبار لبنان
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أمطار وثلوج خفيفة تلامس الجبال المتدنية والقريبة من السواحل... إليكم طقس الأيام المقبلة
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