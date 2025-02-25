بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة

تؤثر كتل باردة جدا على لبنان، وتترافق مع طقس مستقر بعد انكفاء المنخفض الجوي بالامس، فيما موجة من الجليد تستمر على المرتفعات اللبنانية والبقاع وتضعف تدريجيا مع تقدم الايام، ومن المتوقع ان يطرأ يوميا ارتفاع تدريجي بالحرارة في الايام المقبلة لتعود وتتمحور حول معدلاتها اخر السبوع.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٣ و ١٤ ساحلا وبين -٤ و ٩ بقاعاً وبين -٢ و ٧ على ال ١٠٠٠متر

-الجو: مستقر، بارد وقليل السحب

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٨ hpa

- الانقشاع: منخفض

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: بارد ومستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٦ و ١٧ ساحلا وبين -٣ و ١٢ بقاعاً وبين ٢ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



الخميس: بارد ومستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٨ و ١٨ ساحلا وبين -٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٣ و ١١ على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س.



