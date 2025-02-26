طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت

يتأثّر لبنان بطقس مستقرّ وبارد مع ارتفاع تدريجي بالحرارة لتعود وتتمحور حول معدلاتها اواخر الاسبوع.

ومن المتوقّع ان تؤثّر كتل رطبة على لبنان يوم السبت المقبل، مع امطار متفرّقة، وثلوج على الجبال، ليعود ويستقرّ الطقس مجدداً يوم الاحد.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأربعاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٦ و ١٧ ساحلا وبين -٣ و ١٢ بقاعاً وبين ٢ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : مستقر، بارد وقليل السحب

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٤ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩



الخميس: بارد ومستقر قليل السحب والحرارة تتراوح ٨ و ١٨ ساحلا وبين -٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٣ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة: مستقر غائم جزئيا الحرارة تتراوح ٩ و ١٩ ساحلا وبين ١ و ١٤ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س