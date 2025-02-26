الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
10
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
10
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت
حال الطقس
2025-02-26 | 00:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس مستقرّ والحرارة الى ارتفاع .. قبل عودة الكتل الرطبة يوم السبت
يتأثّر لبنان بطقس مستقرّ وبارد مع ارتفاع تدريجي بالحرارة لتعود وتتمحور حول معدلاتها اواخر الاسبوع.
ومن المتوقّع ان تؤثّر كتل رطبة على لبنان يوم السبت المقبل، مع امطار متفرّقة، وثلوج على الجبال، ليعود ويستقرّ الطقس مجدداً يوم الاحد.
ال
يكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الأربعاء:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٦ و ١٧ ساحلا وبين -٣ و ١٢ بقاعاً وبين ٢ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : مستقر، بارد وقليل السحب
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٤ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩
الخميس:
بارد ومستقر قليل السحب والحرارة تتراوح ٨ و ١٨ ساحلا وبين -٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٣ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الجمعة:
مستقر غائم جزئيا الحرارة تتراوح ٩ و ١٩ ساحلا وبين ١ و ١٤ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
مستقرّ
والحرارة
ارتفاع
الكتل
الرطبة
السبت
بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-01-02
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2025-01-02
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة...
0
حال الطقس
2025-01-29
استقرار تام في الطقس لأيّام عديدة وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-01-29
استقرار تام في الطقس لأيّام عديدة وارتفاع بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-02-18
طقس لبنان مستقر ليتحوّل إلى قطبي شديد البرودة
حال الطقس
2025-02-18
طقس لبنان مستقر ليتحوّل إلى قطبي شديد البرودة
0
حال الطقس
2025-02-10
طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس
حال الطقس
2025-02-10
طقس غير مستقرّ والثلوج تُلامس الـ1000 متر الخميس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-02-25
بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2025-02-25
بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2025-02-24
كتل باردة تؤثر على لبنان... وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالأيام المقبلة
حال الطقس
2025-02-24
كتل باردة تؤثر على لبنان... وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالأيام المقبلة
0
حال الطقس
2025-02-23
أمطار وثلوج خفيفة تلامس الجبال المتدنية والقريبة من السواحل... إليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2025-02-23
أمطار وثلوج خفيفة تلامس الجبال المتدنية والقريبة من السواحل... إليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2025-02-22
برودة شديدة .. وثلوج على الـ300 متر
حال الطقس
2025-02-22
برودة شديدة .. وثلوج على الـ300 متر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
14:30
احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع إلى الصفر تقريبًا... إليكم التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
14:30
احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع إلى الصفر تقريبًا... إليكم التفاصيل
0
فنّ
10:47
"سنة حلوة للأخ الغالي"... جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد عابد فهد (فيديو)
فنّ
10:47
"سنة حلوة للأخ الغالي"... جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد عابد فهد (فيديو)
0
آخر الأخبار
01:08
يسرائيل هيوم عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير: توصلنا إلى اتفاق لإعادة جثث الرهائن الأربع
آخر الأخبار
01:08
يسرائيل هيوم عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير: توصلنا إلى اتفاق لإعادة جثث الرهائن الأربع
0
خبر عاجل
2025-02-24
من دون اي خسارة لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي بعد فوزه على الامارات بنتيجة ٩١-٨٨
خبر عاجل
2025-02-24
من دون اي خسارة لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي بعد فوزه على الامارات بنتيجة ٩١-٨٨
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يتأهل لكأس آسيا من دون أي خسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بين الإدارة والابتزاز... إيلون ماسك يطالب الموظفين بإرسال 5 إنجازات أو الطرد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"ليالي زمان" من قلب بيروت لكل العالم: ناطريكن ب رمضان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل تلغي القيود على التحركات داخل المستوطنات الشمالية... واستراتيجية جديدة للحدود
0
أخبار دولية
13:46
مجريات مؤتمر الحوار الوطني السوري...
أخبار دولية
13:46
مجريات مؤتمر الحوار الوطني السوري...
0
أخبار لبنان
13:45
شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين
أخبار لبنان
13:45
شخصيات قدمت واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين... وجنبلاط وباسيل من أبرز المعزين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في مجلس النواب... جلسة مسائية لاستكمال مناقشة البيان الوزاري
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في مجلس النواب... جلسة مسائية لاستكمال مناقشة البيان الوزاري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٣٤ موقعا شاغرا في إدارات الدولة ومؤسساتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٣٤ موقعا شاغرا في إدارات الدولة ومؤسساتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ضيوف غير عاديين في جلسة مجلس النواب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:34
مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات
أمن وقضاء
11:34
مطلوب بأكثر من ١٥٠ ملاحقة عدلية... توقيف أحد أخطر تجار المخدرات
2
خبر عاجل
12:09
معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق
خبر عاجل
12:09
معلومات للـLBCI: وزير الطاقة وقع على تجديد الإتفاق النفطي مع العراق
3
خبر عاجل
14:24
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك
خبر عاجل
14:24
مركز طوارئ الصحة: شهيدان و3 جرحى في الغارة على جنتا - بعلبك
4
خبر عاجل
12:32
غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات
خبر عاجل
12:32
غارة من مسيرة على الحدود اللبنانية السورية محلة جرود الشعرة على السلسلة الشرقية ومعلومات عن سقوط اصابات
5
آخر الأخبار
07:54
باسيل لسلام: منحناك ثقتنا عندما سميّناك ولولاها لم تكن رئيسا للحكومة ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنك لم تستحقها
آخر الأخبار
07:54
باسيل لسلام: منحناك ثقتنا عندما سميّناك ولولاها لم تكن رئيسا للحكومة ونحن ننزع عنك هذه الثقة اليوم لأنك لم تستحقها
6
آخر الأخبار
07:25
جبران باسيل: الجميع موافق على البيان الوزاريّ و"حزب الله" شريك معكم في الحكومة فتفضلوا الى التنفيذ ونحن معكم
آخر الأخبار
07:25
جبران باسيل: الجميع موافق على البيان الوزاريّ و"حزب الله" شريك معكم في الحكومة فتفضلوا الى التنفيذ ونحن معكم
7
أخبار لبنان
12:01
جنبلاط قدّم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين: نحن مع التحرير الكامل
أخبار لبنان
12:01
جنبلاط قدّم واجب العزاء بنصرالله وصفي الدين: نحن مع التحرير الكامل
8
صحف اليوم
00:29
باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)
صحف اليوم
00:29
باسيل قصّ شريط تدشين المعارضة وكلمة رعد علامة فارقة (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More