طقس مستقرّ وبارد...

يسيطر على لبنان طقس مستقرّ وبارد مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.



ومن المتوقع ان تؤثر على لبنان كتل رطبة، بعد غد السبت تترافق مع امطار متفرقة وثلوج على الجبال، ليستقر الطقس مجدداً يوم الاحد.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الخميس:

- الحرارة تتراوح بين ٨ و ١٨ ساحلا وبين -١ و ١٣ بقاعاً وبين ٣ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : مستقر، بارد وقليل السحب

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٤٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩



الجمعة: مستقر غائم جزئيًا خاصة بعد الظهر الحرارة تتراوح ٩ و ١٩ ساحلا وبين ١ و ١٤ بقاعاً وبين ٥ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س



السبت: غير مستقر غائم مع تساقط امطار متفرقة وثلوج على ١٦٠٠متر الحرارة تتراوح ٨ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س