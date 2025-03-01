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أمطار متفرقة وثلوج على الجبال اليوم..
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-03-01 | 01:22
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أمطار متفرقة وثلوج على الجبال اليوم..
كتل رطبة ضعيفة الفعالية من المتوقع أن تؤثر على لبنان اليوم السبت، تترافق مع أمطار متفرقة وثلوج على الجبال، على أن يستقر الطقس مجدداً الاحد.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٩ساحلا وبين ١ و١٤بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: غائم مع تساقط امطار متفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠ متر
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: يسوء جبلاً
- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الأحد: مستقر مشمس الى غائم جزئيا الحرارة تتراوح بين ٩ و١٩ ساحلا وبين ١ و١٤بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الاثنين: مستقر غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة، الحرارة تتراوح بين ١٠ و٢١ ساحلا، وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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