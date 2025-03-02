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استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...

حال الطقس
2025-03-02 | 01:10
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استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...
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استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...

يسيطر على لبنان طقس مستقرّ من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يليه منخفض جويّ معتاد الفعالية يوم الاربعاء. 

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الأحد:
- الحرارة تتراوح بين ٩ و ١٩ ساحلا وبين ١ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : قليل السحب
- الرياح :  شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢٣ hpa
- الانقشاع : حيد
- حال البحر : منخفض الموج (٤٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩ 

الاثنين: مستقر غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة الحرارة تتراوح ١٠ و ٢١ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء: مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة الحرارة تتراوح ١٠ و ٢١ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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