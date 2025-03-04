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إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-03-04 | 01:05
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إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم، يليه منخفض جوي معتاد بين غد الاربعاء والجمعة المقبل ويكون ضعيف الفعالية.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و٢١ ساحلًا وبين ٣ و١٧ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و٧٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: متقلب غائم اجمالًا وتتساقط امطار محلية وثلوج على الـ٢٠٠٠ متر، الحرارة تتراوح بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٣ و١٣ بقاعًا وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا ٦٥ كم/س
الخميس: متقلب غائم جزئيًا وتتساقط امطار محلية وثلوج على الـ١٩٠٠ متر، الحرارة تتراوح بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٣ و١٣ بقاعًا وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا ٦٥ كم/س
*
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