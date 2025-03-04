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إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-03-04 | 01:05
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إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
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إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم، يليه منخفض جوي معتاد بين غد الاربعاء والجمعة المقبل ويكون ضعيف الفعالية. 

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و٢١ ساحلًا وبين ٣ و١٧ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و٧٥٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: متقلب غائم اجمالًا وتتساقط امطار محلية وثلوج على الـ٢٠٠٠ متر، الحرارة تتراوح بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٣ و١٣ بقاعًا وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا ٦٥ كم/س

الخميس: متقلب غائم جزئيًا وتتساقط امطار محلية وثلوج على الـ١٩٠٠ متر، الحرارة تتراوح بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٣ و١٣ بقاعًا وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا ٦٥ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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