إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم، يليه منخفض جوي معتاد بين غد الاربعاء والجمعة المقبل ويكون ضعيف الفعالية.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و٢١ ساحلًا وبين ٣ و١٧ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٤٠ و٧٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: متقلب غائم اجمالًا وتتساقط امطار محلية وثلوج على الـ٢٠٠٠ متر، الحرارة تتراوح بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٣ و١٣ بقاعًا وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا ٦٥ كم/س



الخميس: متقلب غائم جزئيًا وتتساقط امطار محلية وثلوج على الـ١٩٠٠ متر، الحرارة تتراوح بين ١١ و١٩ ساحلًا وبين ٣ و١٣ بقاعًا وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا ٦٥ كم/س