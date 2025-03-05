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منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-03-05 | 01:48
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منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...
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منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان منخفض جوي ضعيف بين اليوم والجمعة، يحمل معه أمطارا غير شاملة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر
-الجو: غائم جزئيا ومغبر وتتساقط أمطار محلية بعد الظهر
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط أكثر شمالا
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠٪؜ 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية وثلوج على الـ٢٠٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية وثلوج على الـ٢٠٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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