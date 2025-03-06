احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس

ما زال المنخفض الجوي الضعيف الفعالية يؤثر على لبنان ويستمر في الأيام المقبلة، ويحمل معه أمطارا محلية غير شاملة. أما درجات الحرارة فمستقرة وفرق معدلاتها.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر

-الجو: غائم جزئيا ومغبر مع احتمال تساقط أمطار محلية

- الرياح: شمالية شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س وتنشط أكثر في الشمال

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: متوسط

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الجمعة: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية وثلوج على الـ٢٠٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.



السبت: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال ضئيل لتساقط أمطار محلية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.