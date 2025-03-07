طقس متقلب في الأيام المقبلة...

منخفض جوي ضعيف الفعالية لا يزال يؤثر على لبنان ويستمر في الايام المقبلة، يحمل معه احتمال بعض الامطار المحلية غير الشاملة واستقرار الحرارة فوق معدلاتها.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ ساحلا و٤ و١٥ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيا ومغبر واحتمال تساقط أمطار محلية خصوصاً في الداخل وجبلاً

- الرياح: شمالية شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط اكثر شمالا

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: متوسط

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ١٩



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: متقلب غائم جزئيا الى غائم والحرارة تتراوح ١٢ و٢٠ ساحلا وبين ٣ و١٣ بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الاحد: متقلب غائم جزئيا الى غائم والحرارة تتراوح ١٢ و٢٠ ساحلا وبين ٣ و١٣ بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.