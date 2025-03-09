طقس مستقر ودافئ اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل

طقس متقلب ضعيف الفعالية جدا يؤثر على لبنان بين بعد ظهر اليوم ويوم غد الاثنين، يحمل معه احتمال خفيف لبعض الامطار المحلية غير الشاملة والحرارة تستقر فوق معدلاتها.واعتبارا من الثلاثاء، يستقر الطقس بشكل تام، على أن يتحول الى طقس دافئ منتصف الاسبوع ويستمر لأيام عدة.- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ ساحلا وبين ٤ و١٥ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠متر-الجو: مشمس يتحول غائم جزئياً- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٩٠٪؜- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ١٨الاثنين: غائم جزئيا والحرارة تتراوح ١٢ و١٩ساحلا وبين ٣ و١٣ بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح ١٣ و٢١ ساحلا وبين ٣ و١٥ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س.