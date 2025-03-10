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طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل

حال الطقس
2025-03-10 | 03:00
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طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل
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طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان طقس متقلب ضعيف الفعالية قبل ظهر اليوم مع احتمال ضئيل لبعض الأمطار المحلية غير الشاملة جبلاً، فيما درجات الحرارة مستقرة وفوق معدلاتها. 

ويسيطر استقرار تام الثلاثاء ويتحول الطقس الى دافئ منتصف الأسبوع ولأيام عدة نتيجة تأثر لبنان بكتل هوائية جافة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس يتحول الى غائم جزئياً
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠٪؜ 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٣ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا، بين ٥ و٢١ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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