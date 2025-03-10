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o
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o
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o
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o
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o
متن
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إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
حال الطقس
2025-03-10 | 14:45
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إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
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إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
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