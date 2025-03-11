استقرار تامّ..والحرارة تُلامس الـ27 درجة

يتأثّر لبنان بمرتفع جويّ ضخم يؤدي الى استقرار تامّ ولايام عدّة، يترافق مع كتل هوائية جافة وحارّة نسبياً، يتحوّل الطقس من خلالها الى دافئ جداً مع ارتفاع كبير بالحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود الـ٨ درجات بين اواخر الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين تتراوح ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣

-الجو : مشمس الى غائم جزئياً

- الرياح : شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ١٨



الاربعاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٥ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٧ ساحلا وبين ٩ و ٢١ بقاعاً وبين ٧ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س.