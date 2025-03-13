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استقرار جوي تام وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-03-13 | 03:46
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استقرار جوي تام وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
لا يزال يؤثر على لبنان مرتفع جوي يؤدي الى استقرار تام ويترافق مع تدفق كتل هوائية جافة وحارة نسبيًا وطقس دافئ جداً مع ارتفاع كبير بالحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود ٨ درجات بين اواخر الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع المقبل.
ومن المحتمل أن يؤثر على لبنان منخفض جوي بارد أواخر الاسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٧ ساحلا وبين ٩ و٢١ بقاعًا وبين ٧ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: مشمس
- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٨٠٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ١٨
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٧ ساحلا وبين ٩ و٢١ بقاعًا وبين ٧ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.
السبت: مشمس والحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٧ ساحلا وبين ٩ و٢١ بقاعًا وبين ٧ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
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وارتفاع
بدرجات
الحرارة...
طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة
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