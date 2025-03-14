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طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة

حال الطقس
2025-03-14 | 03:34
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طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
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طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة

يؤثّر مرتفع جويّ على لبنان، ما يؤدي إلى استقرار تام في حال الطقس.

 

ويترافق مع تدفق كتل هوائية جافة وحارة نسبيًا.

 

ويتحوّل الطقس إلى دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، لتصبح فوق معدلاتها بحدود ٨ درجات، بين أواخر الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع المقبل.

 

ويحلّ منخفض جويّ بارد، منتصف الاسبوع المقبل.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

 

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٨ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢١ بقاعًا وبين ٧ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: مشمس

- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٨٠٪؜ 

- الضغط  الجويّ السطحيّ: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

السبت:

مشمس والحرارة تتراوح ١٨ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢١ بقاعًا وبين ٧ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س

 

الاحد:

مشمس والحرارة تتراوح ١٨ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ٩ و ٢٥ بقاعًا وبين ١٠ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و ٤٠ كم/س

 
 
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