منخفض جوي بارد بانتظارنا... هذه تفاصيل الطقس

لا يزال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان ويؤدي الى استقرار جوي تام ويترافق مع تدفق كتل هوائية جافة وحارة نسبيًا وطقس دافىء جدًا مع بقاء الحرارة فوق معدلاتها بحدود ٨ درجات بين اواخر الاسبوع الحالي ومطلع الاسبوع القادم.أما منتصف الاسبوع القادم، بمنخفض جوي بارد بانتظارنا.وفي تفاصيل طقس اليوم:- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٧ ساحلًا وبين ٩ و٢١ بقاعًا وبين ٧ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر- الجو: مشمس- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٠٪؜- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الاحد والإثنين: مشمس والحرارة تتراوح بين ١٨ و٣٠ ساحلًا وبين ٩ و٢٥ بقاعًا وبين ١٠ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية ضعيفة بين ١٠ و٤٠ كم/س